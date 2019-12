Mazurs: Pasečņiks var kļūt par vienu no labākajiem centriem NBA

Šo spēli skatījās arī viens no basketbolista pirmajiem treneriem Nikolajs Mazurs, kurš šobrīd vada Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) līdervienību "Ogri" un šajā sezonā līgā vēl nav piedzīvojis zaudējuma rūgtumu.

"Šķiet, ka katram jaunietim basketbolistam kaut zemapziņā ir pavīdējusi doma par spēlēšanu NBA, viņi par to ir domājuši," par ceļu uz NBA saka Mazurs.

Mazurs pieticīgi uzsver, ka ir tikai viens no cilvēkiem, kas sekmējis basketbolista izaugsmi.

"To lai viņš pats stāsta, cik kurš viņam ir palīdzējis. Kad bija laiks, strādāju ar viņu. Katrs, kurš ir pielicis roku viņa treniņiem, ir viņā kaut ko ielicis. Pats sāku ar viņu darboties kopš VEF kadetu vienības laika, tas ir, kad Anžejam bija kādi 16 gadi. Tad viņš sāka pie mums parādīties. Droši vien kādus gadus četrus esam kopā strādājuši. Plus vasarās, kad viņš atbrauca no Spānijas. Tad viņš trenējās Latvijā gan individuāli, gan kopā ar citiem basketbolistiem."