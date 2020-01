Porziņģis uzņemas vainu par piedzīvoto zaudējumu

Porziņģis otrdien atgriezās laukumā, tomēr ar desmit punktiem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē neglāba Dalasas "Mavericks" komandu no zaudējuma.

"Esmu gandarīts, ka atkal varu spēlēt, tikai žēl, ka zaudējām. Ja spēlētu drusciņ labāk, tad mēs uzvarētu. Šis zaudējums ir uz manas sirdsapziņas. Man vajag dot lielāku artavu komandas sniegumā. Vienmēr gaidu no sevis daudz un esmu vīlies, ka nemetu precīzāk," sarunā ar Ziemeļamerikas žurnālistiem teica Porziņģis, kurš realizēja četrus no 17 metieniem no spēles.