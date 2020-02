Strēlnieks atgriežas laukumā un zaudē savam iepriekšējam klubam

Strēlnieks desmit minūtēs un 24 sekundēs laukumā realizēja vienu no trīs divpunktu, kā arī iemeta vienu no diviem "sodiņiem".

Citā spēlē Stambulas "Anadolu Efes" savā laukumā tomēr pievarēja Kauņas "Žalgiris" ar 96:91 (19:20, 21:23, 23:22, 33:26), lai arī viesi meta trīspunktu metienus ar 61,3% precizitāti, trāpot 19 no 31 tālmetiena.

Viesiem Naidžels Hajess un Zeks Ledejs katrs trāpīja trīs no trim tālmetieniem, divus no trim - Edgars Ulanovs, trīs no pieciem - Tomass Volkaps un sešus 11 mēģinājumos - Keisijs Riverss.