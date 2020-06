Serēna Viljamsa un Andresku spēlēs "US Open", Kerbere - piesardzīga

USTA Bilijas Džīnas Kingas Nacionālā tenisa centra kortos pirms "US Open" norisināsies arī otrs lielākais ASV vasaras turnīrs - no Sinsinati pārceltās sacensības uz cietā seguma. Vīriešiem tas ir viens no tikai deviņiem "Masters 1000" sērijas turnīriem, bet sievietēm - vienas no piecām "Premier 5" kaluma sacensībām. Sacensības kalpos kā izmēģinājums drošības pasākumiem pirms "US Open".