Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Duets un pārējie

Tādi jau ir un tuvākajā laikā būs vēl, piemēram, FK "Liepāja" un FK "Tukums 2000/TSS" komandās, kuru savstarpējā spēle Liepājā beidzās neizšķirti 2:2. Tukumnieku rindās vairs nebija lietuviešu centra aizsarga Edgara Žarska un pussarga Romana Mickeviča, kuri pievienosies Jūrmalas "Spartakam" (runā, ka daži Jūrmalas komandas spēlētāji dosies uz Tukuma komandu), taču tieši tukumnieki Liepājā bija tuvāk uzvarai, kad pēc Raivja Vītolnieka sitiena 76.minūtē izvirzījās vadībā ar 2:1. Tukuma komanda kādu laiku pat dominēja laukumā, tā ne ar ko neatpalika no laukuma saimniekiem arī funkcionālā ziņā un tas jau diezin vai ir kompliments Liepājas komandai.

Liepājnieku rindās vairs nav bijušā Tunisijas izlases aizsarga (spēlēja 2018.gada Pasaules kausa finālturnīrā) Rami Beduī, savukārt Melnkalnes izlases centra aizsargs Marko Simičs nekādi netiek līdz Liepājai. Pagājušajā sezonā liepājnieku rindās parādījās daudzsološi vietējie jaunie spēlētāji (Artūrs Smetanovs, Raivis Viļumsons, Roberts Krists Jaunarājs-Janvāris), taču šosezon tie vairs nav vajadzīgi. Labi, lai tā būtu kluba vadības lieta (kas maksā - tas pasūta mūziku), kuru paturēt un kāpēc paturēt vai nepaturēt komandā, taču liepājniekiem tik un tā vispirms viss ir jāsakārto savā mājā. Komandas sastāvs "uz papīra" ir viens no labākajiem virslīgā, bet sniegums... Pēdējā laikā viens no sliktākajiem un tā nav nejaušība, ka Liepājas komanda neuzvar jau piecas spēles pēc kārtas (četras no tām ir zaudējusi).