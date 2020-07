Baltijas Hokeja līgā Latviju pirmajā sezonā pārstāvēs "Liepāja" un "Mogo"

No 27.līdz 29.novembrim notiks Baltijas Hokeja Līgas pirmā kārta.

Katra vienība pirmajā kārtā aizvadīs pa divām spēlēm, bet "Final Four" iekļūs katras apakšgrupas divas labākās komandas.

Turnīra "Final Four" norisināsies no 18. līdz 20. decembrim Rēzeknes jaunajā ledus hallē. Četras labākās pirmās kārtas komandas aizvadīs viena apļa turnīru. Baltijas Hokeja Līgas čempions tiks noskaidrots pēc rezultātiem "Final Four" turnīrā.