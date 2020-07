Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Rīgas duets un pārējo koris

Ja kāds nāca uz spēli “Arkādijas” stadionā starp RFS un FK “Valmiera” ar cerību ieraudzīt “kaut ko tādu” (lasi – konfliktu laukumā, varbūt pat kautiņu) starp Vitāliju Jagodinski un valmieriešu tunisieti Mutezu Zademu, tad tam nācās vilties – abi izgāja laukumā savu komandu sākumsastāvos, taču incidents, kas starp viņiem bija vienā no Valmieras komandas treniņiem, jau esot aizmirsts un starp abiem futbolistiem naida nav.

Cita lieta, ka Jagodinska aģents ir iesniedzis Latvijas Futbola federācijā dokumentus izskatīšanai – proti, FK “Valmiera” vienpusīgi pārtrauca līgumu (tikai pēc tā un pēc dokumentu iesniegšanas no kluba puses LFF spēlētājs sāka pārrunas ar RFS un notika pāreja uz šo komandu) un spēlētājam ir pretenzijas par dažiem neizpildītiem līguma punktiem. Runā, ka drīz Latvijā no Šveices varētu ierasties FK “Valmiera” īpašnieks Ralfs Osvalds Insenbergs, un tad tikšot risināts jautājums arī par dažiem tā paša aģenta spēlētājiem, kuri atstādināti no galvenās komandas un kuri trenējas ar dublieriem (un kurš, ja tā tas ir, šajā situācijā ir cietējs, ja ne tikai futbolisti, starp kuriem ir arī izlašu spēlētāji un kandidāti?).