Krivuņecs: Redzu, ka LFF biedri nesaprot ārējos faktorus

"Runāšu vairāk ar biedriem, izglītošu un parādīšu, ko mēs darām virslīgā. Iespējams, to novērtēs vairāk federācijas biedru. Vēlējos piedāvāt klubu attīstības centru - projektu, kas palīdzētu maziem un vidējiem klubiem līdzināties profesionāliem klubiem. Redzu, ka biedri nesaprot ārējos faktorus, piemēram to, ka mēs esam atkarīgi no starptautisko organizāciju finansējuma. Ja rīt kas mainīsies, šaubos, vai federācijai ir kāds plāns," skaidroja Krivuņecs.