VIDEO ⟩ Latvijas futbolisti Kazakeviča debijā neizmanto izdevības izcīnīt uzvaru

Jau spēles piektajā minūtē pēc pārkāpuma pret Vladislavu Fjodorovu Latvija tika pie iespējas izpildīt soda sitienu. Pirmā standartsituācija tika uzticēta Jānim Ikauniekam, kura sistā bumba lidoja nedaudz garām labajam vārtu stabam. Desmit minūtes vēlāk pēc Andreja Cigaņika piespēles no dažiem metriem pa vārtiem sita Ikaunieks, taču viņa sitienu neitralizēja vārtsargs Hoseps Gomess.

Latvieši nopelnīja stūra sitienu, pēc kura Kaspars Dubra ar galvu sita bumbu pāri vārtiem. Turpinājumā uzbrukumi viesu vārtiem norimās, līdz 30.minūtē no vidējas distances bīstami sita Fjodorovs, bet astoņas minūtes vēlāk ar galvu sitienu izdarīja Vladislavs Gutkovskis. Puslaika pēdējā minūtē pēc Roberta Savaļnieka piespēles vēlreiz pretinieku vārtu drošību apdraudēja Fjodorovs.

Mača 71. minūtē Gutkovskis, reaģējot uz pretinieka provokāciju, iesita viņam un tika noraidīts no laukuma, tādējādi Latvija palika desmit vīru sastāvā. Deviņas minūtes vēlāk pēc Savaļnieka piespēles Cigaņiks, sitot bumbu ar galvu, trāpīja pa vārtu stabu.

Pēdējās desmitminūtes sākumā Alvis Jaunzems divreiz piespēlēja uz vārtu priekšu, kur bija Uldriķis, taču latviešu uzbrucējam nedaudz pietrūka, lai kaut vienā no epizodēm bīstami uzsistu pa vārtiem. Pamatlaika pēdējā minūtē pēc Savaļnieka piespēles no asa leņķa bumba atsitās pret vārtu konstrukciju un nonāca pie Ikaunieka, taču viņa no tuvas distances izdarīto raidījumu neitralizēja pretinieku futbolists. Pēdējās minūtēs Andora rezultātu nosargāja.