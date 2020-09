Boriss Kolčins: Grūtākais ceļā uz finālturnīru bija pārvarēt pašiem sevi

"Arī es pats par to esmu domājis - kāpēc man ir tādas pašas emocijas kā kādreiz pat olimpiskajās spēlēs vai pasaules čempionātā, vai kādā citā izšķirošā turnīrā. Emocijas ir tādas pašas," par uzvaru grupā Kiprā saka treneris, kurš ar Krievijas izlasi kā treneris ir izcīnījis medaļu gan olimpiskajās spēlēs, gan pasaules un Eiropas čempionātā. "Sākot no jūnija beigām, kad pievienojos komandai, noķēru sevi pie domas, ka ar lielu prieku un labprāt braucu uz treniņiem. Tā gaisotne, kas bija komandā, pateicoties visiem puišiem, treneru sastāvam un visiem, visiem, kas palīdzēja izlasei, noteica to, ka man bija viegli strādāt."