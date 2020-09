Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Vai čempions jau zināms?

Čempiona spēku pārliecību apliecina … zaudējums UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas 3. kārtā slavenajam Glāzgovas “Celtic”. Pat ne tik pats zaudējums, kas tika piedzīvots cienīgā spēlē un pamatlaika pēdējā minūtē, bet gan komandas atgūšanās pēc trieciena. Pēc tamlīdzīgām spēlēm nav viegli atkal pacelt galvu un, it kā nekas nebūtu bijis, jau pēc trim dienām no jauna doties laukumā ne mazāk svarīgā cita turnīra spēlē. Var neizrādīt sarūgtinājumu, var to slēpt, taču tāpēc tas nepazudīs.

Izskatās, ka arī Toluvalases Arokodares zaudējums (jau debitēja Vācijas Bundeslīgā 1.FC “Koln” sastāvā) nebūs tik ļoti jūtams, kā tika paredzēts, taču par to vēl pāragri spriest. Valmieras komandai nākamā spēle būs viesos ar vienu no tiešajiem konkurentiem cīņā par bronzas medaļām FK “Ventspils”. Tieši spēkošanās par trešo vietu un par iekļūšanu tā sauktajā Eiropas kausu zonā (4. vieta – ja korekcijas neievieš Latvijas kausa izcīņas iznākums).

Par to varam pateikt paldies FK “Liepāja” komandai – piecas uzvaras pēc kārtas un vēl viens pretendents uz bronzas medaļām, kā arī uz vietu Eiropas kausos ir klāt. Līdz ar visu leģionāru iekļaušanos sastāvā, līdz ar Eduarda Tīdenberga un Ingara Sarmja Stugļa atnākšanu no FK “Ventspils” liepājnieku sastāvs kļuva ne tikai skaitliski lielāks, bet arī krietni kvalitatīvāks. Arī pret FK “Metta” (3:0 liepājnieku labā) teicamu spēli aizvadīja Artūrs Karašausks, kurš šoreiz vārtus neguva, taču lielākā vai mazākā mērā piedalījās visu triju vārtu gūšanā – viņa rēķinā ir ne tikai 8 vārti (14 spēlēs), bet arī 7 rezultatīvas piespēles (tikpat vēl ir tikai Darko Lemajičam no RFS), kas liecina tikai par to, ka Artūrs acīmredzami kļūst par izteiktu komandas spēlētāju.