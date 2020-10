"Ventspils" uzvar čempioni un iekļūst Latvijas kausa finālā

Puslaika turpinājumā pārsvars piederēja viesiem no Rīgas. No 33. līdz 37.minūtei Roberts Savaļņieks izpildīja trīs standartsituācijas, divas no tām laukuma vidus daļā, taču neviens no centrējumiem soda laukumā netika pārvērsts vārtu guvumā. Divas minūtes līdz pirmā puslaika beigām Emersona Santana nonāca labā sitiena pozīcijā, taču viņa raidītā bumba lidoja virsū Kučeram.