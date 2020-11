Porziņģis: Man jābūt gudram un pacietīgam

"Sešas dienas nedēļā strādāju pie savas rehabilitācijas, stiprinot muskuļus. Ja salīdzina ar krustenisko saišu plīsumu, tad šoreiz dienu no dienas var redzēt progresu. Rehabilitācija pēc krustenisko saišu traumas bija kā ceļojums tuksnesī. Šī rit ātrāk, es atkopjos un jūtos labi," intervijā "Mavericks" komandai stāsta Porziņģis.

"Būtībā jau tagad varētu to darīt, bet pieejam tam piesardzīgi un gandrīz jau esam sasnieguši to stadiju. Nevaru sagaidīt, kad varēšu darīt ko vairāk, taču man jābūt gudram un pacietīgam," saka Porziņģis.

"Vienīgais, ko zinu - atkopjos labi un tā ir pati svarīgākā lieta. Gribētu spēlēt pēc iespējas ātrāk un daru visu nepieciešamo, lai tas notiktu. Esmu labās rokās un par to tik daudz nedomāju. Man apkārt ir lieliski cilvēki, kuri man ļaus spēlēt tikai tad, kad tam būšu gatavs," stāsta Porziņģis.

"Bija kontakts. Ja pareizi atminos, gāju pēc atlēkušās bumbas. Sajutu nelielas sāpes un viss. Kad pēc spēles adrenalīna līmenis kritās un mans ķermenis kļuva relaksēts, patiešām to sajutu. Biju pārliecināts, ka jāspēlē nākamais mačs. Biju gatavs ziedot visu un to arī darīju. Dažas spēles to pacietu, taču beigās sapratu, ka nav jēgas riskēt, citādāk situācija kļūtu vēl sliktāka. Domāju, ka pieņēmām pareizo lēmumu," skaidro Porziņģis.