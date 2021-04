UFC zvaigzne Masvidals: Ļaujiet man cīnīties, un cilvēki būs gatavi maksāt naudu

"Esmu priecīgs cīnīties. Patīkami, ka to varēšu darīt savā dzimtajā štatā Floridā. Tur tik sen nav bijušas cīņas," izteicās cīkstonis sarunā ar ESPN. "Domāju, ka enerģija būs nenormāla. Būs nenormāli daudz adrenalīna, nebūs viegli, bet es to dievinu. Man patīk sacenties, neatkarīgi no tā, vai cīņu vēro viens cilvēks vai miljoniem skatītāju."