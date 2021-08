Foto ⟩ Pārsteigums paralimpiskajās spēlēs: Apinis iegūst bronzas medaļu

Būdams viens no pasaules top sportistiem, Apinis sacensībās sagādāja nopietnu konkurenci un satraukumu citu valstu atlētiem. Pats sportists atzīst, ka konkurence viņa disciplīnā paaugstinās ar katru gadu, un aizvien vairāk ir tādu sportistu, kuri met tālāk par 19 metriem.

Paralimpiskās spēles Tokijā notiek no 24. augusta līdz 5. septembrim. Līdz šim tās Latvijai bijušas notikumiem un piedzīvojumiem bagātas. Rihards Snikus ar godalgoto zirgu King of the Dance izcīnīja sudraba medaļu paraiejādē.