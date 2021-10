Spānijas futbolisti iekļūst UEFA Nāciju līgas finālā; Itālijai pārtrūkst rekordsērija

Līdz ar to Itālijai pārtrūka 37 bezzaudējumu sērija, kas bija visu laiku garākā futbola vēsturē. Par diviem mačiem īsāka sērija no 2007. līdz 2009.gadam bija Spānijai un no 1993. līdz 1996.gadam Brazīlijai.