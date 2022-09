Video ⟩ Balceram un Šilovam zaudējumi NHL pārbaudes spēlēs

Balcers laukumā pavadīja 13 minūtes un deviņas sekundes, no kurām minūti un piecas sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs atzīmējās ar vienu spēka paņēmienu, vienu pretiniekam atņemtu ripu un vienu kļūdu. Viņš uzvarēja vienīgajā iemetienā un spēli beidza ar neitrālu lietderības koeficientu.

Sergejs Bobrovskis mājinieku vārtos atvairīja 23 no 28 metieniem, bet viesiem divus periodus vārtos aizvadījušais Anti Rānta tika galā ar 20 no 21 metiena, bet vienu periodu spēlējušais Zeks Savčenko atvairīja astoņus no deviņiem metieniem.