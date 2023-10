Lomažam rezultatīva atgriešanās Turcijā

Lomažs, laukumā pavadot 30 minūtes un 19 sekundes, grozā raidīja divus no trīs divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un astoņus no deviņiem soda metieniem, kā arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, pieļāva vienu kļūdu, divreiz pārkāpa noteikumus, tika pie negatīva +/- rādītāja (-6) un 15 efektivitātes koeficienta punktiem.