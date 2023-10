"Oskara" balvas ieguvēja Jeo ievēlēta par SOK locekli

Otrdien Indijā notiekošajā SOK sesijā notika balsojums par astoņu jaunu locekļu pievienošanos organizācijai, un kā viena no viņiem būs arī šogad par "Oskaru" kā labākā aktrise par darbu filmā "Viss visur vienlaikus" ("Everything Everywhere All at Once") saņēmusī Jeo.