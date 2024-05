Jonass izcīna savu pirmo uzvaru MXGP klasē

Apmēram desmit minūtes pirms brauciena beigām no sacensībām izstājās nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kurš no pirmā apļa bija līderpozīcijā, bet apstāšanās brīdī bija otrais. Jonass pakāpās par vēl vienu pozīciju un noslēdzošajā aplī apdzina arī nokritušo francūzi Romēnu Fevru, latvietim piekāpjoties tikai Timam Gajseram no Slovēnijas.