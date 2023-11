Video un foto ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Viens punkts. Zelta punkts

Tāpēc, ka RFS komandas iespēja atgūt čempiones titulu bija atkarīga no pašas un – ne mazākā mērā – no spēles Valmierā. Ja "rīdzinieki" uzvar, tad pilnīgi vienalga (RFS komandai), kā beidzas spēle LNK Sporta parkā. Spēle Valmierā savā ziņā bija pat simboliska – komanda, kas zaudējusi titulu, pret komandu, kas kāro atgūt titulu, komanda, kas zaudējusi titulu, pati vēl var iegūt "bronzu" (ja pati uzvar un ja FK "Auda" zaudē Daugavpils komandai) un pie reizes var ietekmēt arī titula likteni. Minimālo uzdevumu – iegūt iespēju nākamsezon spēlēt UEFA Konferences līgas kvalifikācijā – valmierieši bija jau izpildījuši, bet iespēja iegūt bronzas medaļas uz viņiem radīja krietni mazāku spiedienu nekā uz "Riga FC" komandu iespēja atgūt titulu vai izlaist to no rokām pēdējā spēļu kārtā.