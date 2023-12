Hokejs pret basketbolu – bukmeikeri prognozē spraigu cīņu "Trīs Zvaigžņu balvā"

Bukmeikeru vērtējumā priekšroka tiek dota basketbolam. "Banki tiek novērtēts kā krietni drošāks favorīts uz gada trenera titulu. Viņa izredzes tiek prognozētas ar 71,4% iespējamību, taču Vītoliņa izredzes bukmeikeri novērtē ar 36,35 iespējamību. Savukārt basketbola izlases favorītes statuss pret hokeja valstsvienību ir krietni mazāks. Protams, jāatceras, ka šīs ir prognozes par to, kurš iegūs "Trīs zvaigžņu balvu", nevis par to, kurš vairāk to pelnījis, līdz ar to jāņem vērā balvas piešķiršanas procedūra," komentē "Betsafe" pārstāvis.