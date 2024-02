"Flames" vārtsargs Markstrēms atzīts par NHL aizvadītās nedēļas spožāko zvaigzni

Arī otrās zvaigznes godu izpelnījies ripu ķērājs, šo atzinību saņemot Sergejam Bobrovskim no Floridas "Panthers", bet par trešo labāko atzīts Monreālas "Canadiens" centra uzbrucējs Niks Suzuki.

Kopš novembra sākuma Markstrēms 24 mačos izcīnījis 16 uzvaras, salīdzinot ar sezonas pirmajiem astoņiem mačiem uzlabojot statistiku vidēji ielaistajās ripas (no 3,03 uz 2,38), atvairītajos metienos (no 89,7% uz 92,1%) un "sausajās" spēlēs (no nevienas uz divām).