Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Cik interesanta turnīra tabula...

"Valmiera FC" pret "Rīga FC". Zemteksts šai spēlei bija rakstīts lieliem burtiem – pagājusājā gadā pēdējās kārtas spēlē "rīdziniekiem" neizdevās uzvarēt Valmierā (1:1) un līdz ar to atgūt titulu. Abām komandām pirms šīs spēles bija pa 6 punktiem un viena no tām varēja kļūt par vienīgo līderi. Tik daudz skatītāju (protokolā ierakstīts – 930) Valmieras olimpiskā centrā futbola stadionā tribīnē iepriekš nebiju pieredzējis, turklāt vēl vismaz pāris simti bija ap stadionu. Abu komandu līdzjutēju radīja īstu futbola svētku sajūtu. Futbolisti nepievīla. Ja ne labākā, tad viena no labākajām šīs sezonas spēlēm tā bija noteikti – gan satura, gan emociju, gan intrigas ziņā. Pēc pirmā puslaika "Riga FC" bija vadībā ar 1:0, taču iekšējā balss teica, ka pēc pārtraukuma kaut kam jānotiek....

Puslaika beigās laba iespēja gūt vārtus bija Marko Regžam, taču sitiens bija neprecīzs un tāpēc pilnīgi lieki ir minējumi par to, kas būtu bijis, ja būtu 0:2. Priekšnosacījumi pārmaiņām spēles gaitā bija, jo valmieriešiem pirmajā puslaikā bija vismaz trīs ļoti labas iespējas gūt vārtus, taču divreiz glāba Rihards Matrevics (Latvijas čempions Valmieras komandas rindās un tās pamatvārtsargs 2022. gadā), bet vienreiz tā trāpīja pa vārtu pārliktni. Jau 47. minūtē Leonadro dos Santoss panāca 1:1, bet vēl pēc 7 minūtēm Daniels Balodis – 2:1. Viesiem bija pietiekami daudz laika, lai kaut vai nezaudētu, taču bija pārāk maz reālu iespēju, lai izvairītos no zaudējuma. Ietekmēja arī Mohameda Ngoma noraidījums, taču tas bija jau 83. minūtē, bet līdz tam bija tikai 2-3 patiešām bīstami draudi mājinieku vārtiem. Valmieras komanda savukārt varēja izveidot vismaz 2-3 pretuzbrukumus un gūt trešos vārtus, ja vien tik tālu būtu nonācis – nedaudz pārturēta bumba, neprecīza piespēle, nelaikā paklupts... Valmieras komanda pirms izlašu pauzes uzvarēja čempioni RFS (1:0 viesos), bet pēc izlašu pauzes – vicečempioni "Riga FC". 9 punkti pirmajās trijās spēlēs – tā "Valmiera FC" komanda nav sākusi nevienu sezonu (titula iegūšanas sezonā – 2022. gadā – pirmajās trijās spēlēs bija 4 punkti). Tas nenozīmē, ka mums nekavējoties jāpieskaita Valmieras komandu pretendentiem uz čempionu titulu, bet tajā pašā laikā nav arī iemesla to nedarīt – trīs spēļu kārtas ir pārāk īsa distance, lai izdarītu secinājumus. Starp citu, nākamā spēle valmieriešiem būs ar pagājušā gada bronzas medaļu ieguvēju FK "Auda" viesos. Vai kritīs arī trešā komanda no pagājušā gada pjedestāla?