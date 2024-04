Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Vēsturiska uzvara un Pertijas "lāsts" Valmierā

"Valmiera FC" pret FK "Liepāja". Divās iepriekšējās sezonās FK "Liepāja" Valmieras komandu ir pārspējusi tikai divas reizes un abas uzvaras gūtas viesos ar 1:0. Abu komandu pirmā tikšanās šajā sezonā bija Valmierā un atkal notika tas pats – ar 1:0 uzvarēja Liepājas komanda. Visās trijās minētajās spēlēs Liepājas komandas galvenais treneris bija Tamazs Pertija, kurš 2022. gada jūnijā pārcēlās uz Liepāju tieši no Valmieras. Pertijas "lāsts" Valmierā? Pagaidīsim trešā riņķa spēli, kad abas komandas atkal tiksies Valmierā, tikai tad jau Jāņa Daliņa stadionā. Savukārt minētajā šīs kārtas spēlē Valmieras komanda spēlēja labāk, nevar apšaubīt, ka valmieriešiem bija pārsvars, taču tas neko nedeva, jo mājinieki neguva nevienus vārtus. Viesi spēlēja samērā vienkārši – tāla piespēle uz priekšu, kur Dodo vai Mohameds Rasuls Bā varbūt kaut ko izdarīs. Pirmo apmēram 15 minūšu pārsvaru valmieriešiem neizdevās pārvērst gūtos vārtos un reālu iespēju to izdarīt gandrīz nebija. Nevar teikt, ka Valmieras futbolisti atkal "palīdzēja" pretiniekiem gūt vārtus, taču tieši pēc Nika Sliedes neveiksmīgas epizodes pie sava soda laukuma tika nozīmēts soda sitiens no apmēram 18-20 metriem un bijušais Valmieras komandas spēlētājs Luka Silagadze atgādināja, cik meistarīgi viņš prot izpildīt soda sitienus – 1:0 FK "Liepāja" labā pašā pirmā puslaika izskaņā. Valmieras komanda (Džibrils Gejs) pirmajā puslaikā vienreiz trāpīja pa vārtu stabu. Otrajā puslaikā liepājnieki meistarīgi pielietoja minimālā pārsvara noturēšanas taktiku un "slāpēja" spēli, paši tikai paretam atbildēdami ar pretuzbrukumiem. Vai tāds tagad ir Liepājas komandas spēles modelis? Kaut kas tamlīdzīgs bija redzams arī iepriekš uzvarētajā (arī ar 1:0) spēlē ar FK "Auda". Valmieras komandai bija iespējas gūt vārtus, taču trīs reizes viesus glāba vārtsargs Vladislavs Lazarevs (īpaši pirmajā reizē pēc Džeisona Bahambulas sitiena) – vēl viens bijušais Valmieras komandas spēlētājs. Vienreiz bumba viesu vārtus pabija, taču tika fiksēta aizmugure. Un tas laikam arī viss. Francijā dzimušais Kongo izlases kandidāts Bahambula (bija Kānas kluba sistēmā, bet pirms ierašanās Valmierā – Portugāles kluba "Guimaraes" sistēmā) izgāja uz maiņu 85. minūtē un tas ātri vien radīja lielāku asumu viesu soda laukumā. Atliek tikai minēt, vai nevajadzēja viņu laist laukumā agrāk.