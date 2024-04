Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Grobiņa – Liepājas lepnums"

Pirmajā puslaikā Liepājas komandai bija tikai divas reālas iespējas gūt vārtus - pirmajā reizē pēc Mohameda Rasula Bā sitiena ar galvu no tuvas distancēs glāba vārtsargs Pinčuks, bet otrajā reizē Grobiņas spēlētāji zaudēja bumbu pie sava soda laukuma un tika par to sodīti – savu otro iespēju Bā izmantoja. Pēc pārtraukuma nekas kardināli nemainījās. Grobiņas komanda vispirms ar 11 m soda sitienu panāca 2:1, bet tad – 3:1! Līdz spēles beigām atlika 14 minūtes (plus kompensācijas laiks). Tajās Liepājas komandai bija pārsvars un vienus vārtus izdevās atgūt. 3:2.