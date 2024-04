LFF: Tiesnesis pieļāva kļūdu, nenozīmējot 11 metru soda sitienu uz "Grobiņas" vārtiem

LFF Tiesnešu nodaļas skaidrojumā teikts, ka "Liepājas" komandas uzbrucējs Danila Patijčuks pirmais liek savu kāju zemē spēles attālumā no bumbas. Šādā veidā Patijčuks pārņem bumbu savā kontrolē, nosedzot to ar savu korpusu. Patijčuks paspēja to izdarīt, un, sākot ar šo momentu, aizsargs Maksims Fjodorovs uzņemas risku par savām darbībām, būdams aiz uzbrucēja. Fjodorovs nepaspēja pie bumbas un ietriecās ar savu ceļgalu pretinieka kājā, pārkāpjot noteikumus.