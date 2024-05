Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Duets – atjaunots, četrinieks – atraujas?

"Valmiera FC" ar 2:0 uzvarēja viesos Grobiņas SC/LFS komandu. Likumsakarīgi, jo viesiem bija vairākas iespējas gūt vārtus un viss bija atkarīgs tikai no tā, kad un cik no tām valmierieši izmantos. Ja mājinieki pirmie būtu guvuši vārtus, tad varēja sākt atkārtoties pirmā riņķa spēles scenārijs… "Riga FC" ar 5:1 viesos pārspēja FS "Jelgava".

Vai pirmais četrinieks jau sāk atrauties? Piekto vietu no ceturtās šķir seši punkti, sesto vietu – astoņi punkti. Savukārt līderi RFS futbolisti apsteidz tuvākos sekotājus "rīdziniekus" par pieciem punktiem. Daugavpilieši ir trešie, ceturto vietu (Valmieru) viņi apsteidz par trim punktiem, bet piekto un sesto vietu – attiecīgi par 9 un 11 punktiem. Tas jau nav maz. Daugavpils komandā bez trim minētajiem no RFS izīrētajiem spēlētājiem ir vēl divi izīrētie – Traorē no "Audas" un Oļģerts Raščevskis (daugavpiliešu audzēknis – tāpat kā Miņins) no "Valmieras". Traorē pašreiz ir viens no labākajiem ne tikai Daugavpils komandā, viņš guvis 6 vārtus un, kas zina, ka tik pāreju "logā" viņu "Auda" nepaņem atpakaļ. Līdzvērtīgu rezervju soliņš Daugavpils komandā nav garš, tā ka pāris izīrēto spēlētāju aiziešana varētu būtiski ietekmēt komandas līdz šim sabalansēto sniegumu un tāpēc pašreiz nav iespējams atbildēt, cik ilgi BFC "Daugavpils" būs tik stabili līderu kvartetā. Ja sastāvs paliek neskarts, plus vēl sezonas gaitā arvien pārliecinošāk sāk spēlēt vietējie jaunie futbolisti, tad tuvāk rudenim, iespējams, būs jāsāk apsvērt iespēju piedalīties Eiropas kausu izcīņā. Priekšā vēl 22 spēļu kārtas…