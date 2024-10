Bertānam 31 gūtais punkts "VEF Rīga" uzvarā FIBA Čempionu līgas spēlē

Bertāns 31 punktu guva nedaudz vairāk nekā 32 spēles minūtēs, realizējot septiņus no 11 tālmetieniem, trīs no septiņiem divpunktu metieniem un četrus no pieciem soda metieniem, sakrājot mačā labāko efektivitātes koeficientu 26 un +/- rādītāju +23.