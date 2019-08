Latvijas U-16 basketbolistes zaudē cerības kvalificēties U-17 Pasaules kausam

Otrajā puslaikā pakaļdzīšanos ar precīzu trīspunktu metienu uzsāka Krūmiņa, bet pēc Jasas precīza divpunktu metiena cīņa par uzvaru varēja sākties no sākuma - 35:35. Ceturtdaļas turpinājumā jau labāk veicās latvietēm, kuras pirms pēdējām desmit minūtēm iekrāja četru punktu pārsvaru - 41:37. Pēc vēl vien Krūmiņas trīspunktu metiena Latvijas U-16 izlase 32.minūtē panāca savu lielāko pārsvaru spēlē - 45:38, taču septiņi pēc kārtas zaudēti punkti nedaudz vairāk nekā sešas minūtes pirms mača beigām atkal nostādīja komandas līdzās - 45:45. Spēles beigas labāk aizvadīja itālietes, uzvarot ar 58:48 un saglabājot izredzes kvalificēties U-17 Pasaules kausa izcīņai.

Jau ziņots, ka Matīsa Rožlapas trenētā Latvijas U-16 meiteņu izlase čempionātu iesāka ar graujošu 76:40 uzvaru pār Zviedriju, otrajā mačā ar 60:67 tika atzīts Beļģijas pārākums, bet trešajā spēlē latvietes ar 52:90 piekāpās vienaudzēm no Spānijas, finišējot trešajā vietā C grupā. Astotdaļfinālā Latvijas U-16 valstsvienība atspēlējās no 11 punktu deficīta un ar 60:55 pārspēja Grieķiju, bet ceturtdaļfinālā ar 63:65 piekāpās Krievijai.