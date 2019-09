Neilands triumfē "60th Grand Prix de Wallonie" viendienas sacensībās

🇧🇪 #GPW2019



Vainqueur en 2016, @tonygallopin a placé son attaque dans le dernier kilomètre pour revenir sur le vainqueur du jour Krists Neilands. Tony termine 9ème



Winner in 2016, @tonygallopin tried to bridge the gap with the winner K.Neilands in the last km. Tony finished 9th pic.twitter.com/EZg2Nqkmf8