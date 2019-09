Bļugers: Uzsvars šovasar bija uz kvalitāti, ne kvantitāti

Teodora Bļugera, kuru Amerikā sauc vienkārši par Tediju Bļugeru, darba ētika izpelnījās atzinību jau trijos Amerikas Hokeja līgas (AHL) Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" klubā pavadītajos gados. Klīst teikas par to, kā 2012.gada NHL otrajā kārtā draftētais hokejists, kurš beidzot ir iekarojis vietu NHL, lavījies ārā [no apartamentiem], lai aizvadītu papildu treniņu, vai dienā, kad citi jau devās atvaļinājumā, pumpējis muskuļus svaru zālē.

"All Stars" dalībnieks no Bufalo komandas Džeks Aikels gan panāca uzvaru "Sabres" komandai, taču apmierināts pēc mača bija arī Latvijas hokejists: "Tas bija labi - atspēlēties. Sākums gan nebija īpaši labs. Viņi spēlēja pret mums no visas sirds, taču trešajā periodā mūsu sniegums bija solīds. Mums bija pāris labas maiņas, un mēs ievērojamu laika sprīdi pavadījām uzbrukuma zonā."