Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Kāpēc Ankipāns nevar nopirkt jaunu centra uzbrucēju?

Uz virsraksta jautājumu, kāpēc Ankipāns nevar nopirkt labu centra uzbrucēju, ir vismaz vairākas atbildes. Vienkāršotā - labam centra uzbrucējam nepietiek naudas. Kā nepietiek? Kur tad palika tā, kas palika pāri no Ulstrēma, Berglunda un Kristera Gudļevska līgumiem? It kā loģisks vaicājums. Bet. Pirmkārt, viņi jau bija "Dinamo" nokalpojuši divarpus mēnešu vai mazliet vairāk; otrkārt, laužot līgumus, spēlētājiem bija jāizmaksā 50% kompensācija no atlikušās līguma summas. Kam divu dārgāko spēlētāju gadījumā kopā bija jābūt apmēram 200 -210 000 eiro. Tātad par šo summu GM neko nopirkt vairs nevar... Uz galda paliek tieši tikpat, bet Aleksandrs Salāks jau nu arī nav gluži no paša lētākā gala...