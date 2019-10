Ankipāns: Spēlējām pēc plāna, vārtsargs pāris reižu izglāba

Viesiem vārtus guva Kārters Eštons un Daniels Bērziņš, bet vārtsargs Aleksanders Salāks atvairīja 36 no 37 pretinieku mestajām ripām.

"Mums bija pārsvars un vairāk momentu, taču netikām pie pozitīva rezultāta. Esmu noguris visu laiku uzsvērt, ka savas iespējas ir jāizmanto. Šobrīd neesam atraduši pareizo formulu, kā to paveikt. Dažas spēles komponentes bija labas, citas - ne tik. Diemžēl līderi nerāda to, ko no viņiem vēlamies redzēt," secināja kanādiešu treneris.