Riteņbraucējs Vosekalns pagarina līgumu ar Ķīnas komandu "Hengxiang"

Vosekalns ir pirmais latviešu riteņbraucējs, kurš karjeras laikā pārstāvējis kādu no Ķīnas riteņbraukšanas komandām. Sadarbību ar vienu no vadošajām pasaules lielvalsts riteņbraukšanas vienībām – “Hengxiang Cycling team” – viņš uzsāka 2018. gadā, pēc tam, kad sešus gadus bija pavadījis “Rietumu banka – Rīga” rindās. Tieši pašmāju vienības sastāvā no Alūksnes nākušais sportists guva pirmo pieredzi Ķīnā notiekošajos UCI līmeņa velobraucienos.