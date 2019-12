Pasečņiks un Kurucs rezultatīvi NBA attīstības līgas spēlēs

Kurucs laukumā pabija 30 minūtes, kuru laikā iemeta astoņus punktus. Basketbolists grozā raidīja divus no četriem divpunktu un vienu no četriem trīspunktu metieniem, tāpat viņš realizēja arī vienu no trim "sodiņiem". Viņa rēķinā arī piecas atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, tikpat bloķēti metieni un trīs personīgās piezīmes. "Nets" ar latvieti laukumā ielaida par 14 punktiem vairāk nekā iemeta.