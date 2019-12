Bertāna aģents: Dāvim nākamā vasara būs interesanta

Šosezon tālmetienus vidēji spēlē vairāk par Bertānu iemetuši tikai trīs NBA spēlētāji - Džeimss Hārdens no Hjūstonas "Rockets" (5,0), Pols Džordžs no Losandželosas "Clippers" (3,9) un Badijs Hīlds no Sakramento "Kings" (3,9).