Latvijas U-19 futbolisti pārbaudes mačā zaudē vienaudžiem no Slovākijas

Šajā sasaukumā uz izlasi uzaicināti spēlētāji no deviņiem klubiem. Vislielākā pārstāvniecība ir "Metta" klubam, no kā kandidātu sarakstā ir septiņi futbolisti. Četri pārstāvji ir no "Daugavpils" akadēmijas, trīs "Liepājas" audzēkņi, pa diviem spēlētājiem izsaukti no Rīgas Futbola skolas, "Super Nova" un "Ventspils", bet pa vienam spēlētājam ir no "Jelgavas", "Riga" un Itālijas komandas "Torino" jauniešu akadēmijas.