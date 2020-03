Bertāns spēlē rezultatīvi un kaldina "Wizards" uzvaru

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 26 minūtes un 35 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no deviņiem tālmetieniem un astoņus no 10 soda metieniem.

Vašingtonas vienība teicami uzbruka no tālās distances, trāpot 15 trīspunktu metienus 31 mēģinājumā. 10 no 15 tālmetieniem trāpīja Bīls un Bertāns - attiecīgi trāpīti 7 no 10 un 3 no 9.