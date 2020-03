Gulbis ATP rangā zaudē vienu pozīciju

Pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Pirmais aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, tālāk seko Rafaels Nadals no Spānijas, austrietis Dominiks Tīms, šveicietis Rodžers Federers un Daniils Medvedevs no Krievijas. Desmitnieka otrajā pusē ierindojušies grieķis Stefans Cicips, Aleksandrs Zverevs no Vācijas, itālis Mateo Beretīni, francūzis Gaēls Monfiss un Dāvids Gofēns no Beļģijas.