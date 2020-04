Kristiāns Rubīns. Soli tuvāk NHL

"Emocijas bija dažādas, tomēr, balstoties uz noteikto situāciju pasaulē, līgums viennozīmīgi bija pārsteigums, jo šī sezona vēl īsti nav pabeigta. Sajūtas ir neaprakstāmas un pašam ir grūti tam līdz galam noticēt," par panākto vienošanos portālam TVNET sacīja Rubīns. "Es to nebūtu paveicis bez savas ģimenes atbalsta, komandas biedriem, treneriem, draugiem un aģenta palīdzības."

"Līgums negarantē man vietu sastāvā vai spēlēt NHL, taču viss ir atkarīgs no manis paša. Tomēr tas man dod lielāku iespēju, un arī stimulu strādāt tālāk. Jau rudenī es izbaudīju sajūtas pabūt Toronto "Maple Leafs" komandā, kad deva iespēju uzspēlēt pārbaudes spēlēs un trenēties ar NHL spēlētājiem," pastāstīja Rubīns.

"Lai arī sēžu pašizolācijā, dienu dienā sarunājos ar Toronto sistēmas pārstāvjiem. Tiek aplūkotas un izmantotas iespējas, kā es varu kļūt labāks kā spēlētājs gan uz laukuma, gan ārpus tā, darot visu savā dzīvoklī. Organizācijas personāls ir augstākajā līmenī, cenšoties parūpēties par katru no saviem spēlētājiem, katram tiek atvēlēts laiks un līdzekļi," teica Rubīns "Ir dotas fiziskas aktivitātes programmas mājās, pareiza ēdiena un formas uzturēšanas padomi un cilvēki ir arī pieejami, ja ir vēlme vienkārši parunāties. Es zinu, ko no manis sagaida un kā es varu kļūt labāks un viņi ir te, lai man to palīdzētu sasniegt."