Latvijas handbolistiem nebūs iespējas cīnīties par iekļūšanu PČ finālturnīrā

Piektdien EHF lēma par virkni Covid-19 dēļ iekavēto pasākumu. To vidū bija arī 2021.gada pasaules čempionāta vīriešiem kvalifikācijas turnīrs.

EHF Čempionu līgā, ņemot vērā blīvo kalendāru vīriešu handbolā un EHF jauno mediju un mārketinga līgumu no nākamās sezonas ar potenciāli atšķirīgiem plašsaziņas līdzekļiem un mārketinga partneriem, tika nolemts atlikušos astotdaļfināla un ceturtdaļfināla mačus atcelt un finālčetrinieka spēles sarīkot 2020.gada 28. un 29.decembrī Ķelnē.

Balstoties uz pēdējās grupu fāzes klasifikāciju, finālčetriniekam ir kvalificējušās pa divām labākajām A un B grupas komandām - "Barcelona", Daiņa Krištopāna nākamās sezonas vienība Parīzes "Saint-Germain", Ķīles klubs THW un Vesprēmas klubs "Telekom" no Ungārijas.

Ja ceturtdaļfinālu nevarēs spēlēt, finālčetriniekam kvalificēsies labākās divu galveno grupu grupas: "Metz Handball" no Francijas, "Team Esbjerg" no Dānijas, "Gyori Audi ETO" no Ungārijas un vēl viens Francijas klubs Brestas "Bretagne Handball".