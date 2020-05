No Covid-19 miris NHL zvaigznes Ovečkina ģimenes loceklis

Сегодня, от нас ушёл мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович.В свой 91 год , за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум, и невероятную энергию! И тут этот злосчастный короновирус... К сожалению, организм просто не справился.. Знаю,как он ждал знакомства с ещё одним своим правнуком... Покойся с миром🙏🏻

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on May 1, 2020 at 12:06pm PDT