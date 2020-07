Labākās NHL komandu mājvietas

1. T-Mobile arēna (Lasvegasas "Golden Knights")

Lieta, ko noteikti vajag izcelt, ir arēnas pirmsspēles šovs. "Katram ir jāpiedzīvo T-Mobile pirmsspēles šovus," uzskata "The Athletic". Tā dēļ vien ir vērts maksāt par ieejas biļeti.

"Arēnā ir izvietoti monitori, kas ne tikai parāda tavu atrašanās vietu, bet arī, piemēram, cik garas rindas ir pie kādas ēstuves. Pēc tādas pieredzes pārējām NHL komandām vajadzētu nojaukt savu arēnu un celt no jauna," uzskata žurnālists Korijs Masiks (Corey Masick).

2. Bell Centre (Monreālas "Canadiens")

Viena no vecākajām hokeja mekas arēnām ir "Canadiens" mājvieta. Drīzumā tā piedzīvos savu 25. dzimšanas dienu. Tomēr halle nav pārāk novecojusi. Tās šarms slēpjas publikā un gaisotnē. Vietējie pilsētas iedzīvotāji ir ļoti apmierināti ar arēnas atrašanās vietu. Hokeja žurnālistu mediju telpas varētu būt citā vietā, jo skatu var nosegt kāda arēnas betona konstrukcija. Tas gan gadījumā, ja laikus nav ieņemtas labākās vietas.

"Ir fantastiski atrasties "Bell Center", jo tur ir lieliski hotdogi un cepumi, patīk vērot spēles no komentētāju vietām," sacīja Tomass Drankss (Thomas Drance).

Žurnālisti atzina, ka "Bell Center" ir ļoti maza viesu komandas ģērbtuve, to prasītos krietni paplašināt. Savukārt mājinieku ģērbtuve ir pietiekami plaša.

3. Madison Square Garden (Ņujorkas "Rangers")

Ņujorkas arēnai ir vislabākā atrašanās vieta no visām NHL komandu mājvietām. Mediju telpas šajā arēnā ir pārliecinoši labākās visā līgā (to arī oficiāli atzina mediji līgas aptaujās).

4. Bell MTS Place (Vinipegas "Jets")

Šī nav labākā NHL arēna, bet ir labākā vieta, kur vērot spēli. Vieni no fantastiskākajiem faniem līgā. Interesants uzlabojums, kas tika veikts mediju telpā, bija tāds, ka neveselīgā pārtika, kā saldējums, tikai aizstāta ar augļiem un dārzeņiem. Žurnālisti bieži vien gaida, kad tiks atnests kāds neveselīgs našķis, pēc tiem mediju ložā veidojas rindas.

"Es pa šīs arēnas stāviem esmu pietiekami bieži maldījies. Īpaši grūti ir atrast mājinieku komandas ģērbtuvi. Vinipegas halles darbinieki ir ļoti atsaucīgi un palīdzēs tev visu atrast. Fani, protams, rada fantastisku atmosfēru," sacīja "The Athletic" apskatnieks.

5. PPG Paints Arena (Pitsburgas "Penguins")

Viens no garšīgākajiem ēdienu sortimentiem visā līgā – liela izvēle un baudāmi ēdieni. Pati halle ir ļoti moderna, daudzi uzlabojumi ir veikti arī hokejistu ģērbtuvēs. Agrāk viesu komandas ģērbtuves bija vienas no sliktākajām visā NHL, taču tagad tās ir vienas no labākajām.