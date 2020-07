Belakovičs kaldina Jūrmalas "Spartaks" uzvaru

Neilgi pēc tam Nemanju Belakoviču netālu no soda laukuma pa kreisi no centra nogāza Andris Krušatins. Belakovičs pēc brīvsitiena ar pirmo raidījumu vārtu virzienā trāpīja "mūrim", bet ar atkārtotu raidījumu vārtu labajā apakšējā stūrī atklāja rezultātu, gūdams savus sestos vārtus sezonā un panākdams snaiperu sarakstā augšdaļā Emersonam Santanam Deuslesiānu no RFS. Tas notika 27.minūtē, bet jau trīs minūtes vēlāk viesi atspēlējās. Pēc Artjoma Radčenko piespēles pa gaisu no labās laukuma malas pie vārtu tuvējā stūra ar galvu bumbu vārtos sita Jurijs Zaharkivs, gūdams savus trešos vārtus sezonā.