Grib, lai meita redz tēti spēlējam hokeju: bijušā Rīgas "Dinamo" uzbrucēja Šrempa atgriešanās

"Martu nejauši kādā vakarā satiku Vecrīgā. Tā bija viena no tām nejaušajām apstākļu sakritībām. Viņa tovakar nemaz neesot gribējusi doties uz Vecrīgu izklaidēties, bet draudzenes pierunāja. Viņa kopā ar draudzeni stāvēja uz ielas un smēķēja. Es nekad neesmu smēķējis cigaretes, bet toreiz vienkārši piegāju klāt un vaicāju, vai varu uzsmēķēt kopā ar viņām. Tas bija vienkāršs iemesls, lai uzsāktu sarunu. Pēc tam palūdzu Martas numuru, sākām satikties. Kad mani atlaida no "Dinamo", viss itkā sabruka, bet katram mākonītim ir zelta maliņa. Šajā stāstā šī zelta maliņa ir tā, ka satiku Martu."

No saulainās Floridas uz Rīgu

"Daudz upurējos komandas labā. Ļoti daudz togad ieguldīju, lai klubs cīnītos par Austrijas čempiontitulu. Manu veikumu neviens tā īsti nenovērtēja. Nebija nekādas atgriezeniskās saites. Pēc sezonas viņi man izteica jaunu piedāvājumu, bet pēdējā brīdī tomēr to atsauca. Situācija bija diezgan dīvaina. Es to uztvēru ar aizvainojumu. Nolēmu tā: ja reiz šajā spēlē pret mani tā izturas, ir laiks iet no tās prom. Uzskatīju, ka labāk aiziet tajā brīdī, nevis vēlāk, kad būšu vecāks un bez citām iespējām. Profesionālās karjeras beigas vienmēr ietver sevī pārejas laiku - jāsaprot, ko vēlies darīt, kā to panākt. Jāsāk dzīvot no jauna. Gandrīz kā tikko dzimušam zīdainim."