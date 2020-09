Bolotņiks atbild pretiniekam: Vēlos pilnu gladiatoru kauju

View this post on Instagram

2️⃣6️⃣🔴0️⃣9️⃣ 🥊 LATVIA/Rīga SEMI FINALS #MTKGLOBAL #GoldenContract #bemorewater #riga #latvia #bolotnik #lion #lnkboxing #budoland #garmin #garminlatvia #trufit #sport #boxing #fight #fighter #я #me #бокс #dropcbd