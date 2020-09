Daugaviņš turpina "uguņot", bet "Vitjaz" piedzīvo zaudējumu

Uzvarētāju labā Mejeris izcēlās ar 11 punktiem un divām atlēkušajām bumbām. Latvijas izlases spēlētājs grozā raidīja piecus no astoņiem divpunktu metieniem, kā arī vienu no diviem "sodiņiem". Tāpat latvieša rēķinā arī viena rezultatīva piespēles, četras personīgā piezīmes un otrs labākais +/- rādītājs komandā (+16).

Bērziņš savas komandas rindās laukumā pavadīja 31 minūti un divas sekundes, kuru laikā guva 18 punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un trīsreiz rezultatīvi piespēlēja. Latvietis grozā raidīja divus no četriem divpunktu un četrus no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja divus no trim "sodiņiem". Viņa rēķinā arī viena pārtverta bumba, četras personīgās piezīmes un labākais efektivitātes koeficients klubā - 22.