"Diemžēl es to pazaudēju 2018. gadā - es to vienkārši aizmirsu vienā no istabām. Tas bija ļoti skumjš brīdis. Lūdzu, atvainojiet par manām asarām. Jā, es viņu pazaudēju. Tā ir tikai rotaļlieta, bet tas bija arī mans talismans un nesa veiksmi," sacīja Svitoļina.