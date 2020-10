Polijas futbolisti pēc diviem Levandovska vārtiem izvirzās vadībā UEFA Nāciju A līgas pirmajā grupā

C līgā savas spēles trešdien aizvadīja abas pārējās Baltijas valstis. Otrajā grupā Igaunija savā laukumā spēlēja 1:1 (1:1) ar Armēniju. Uz Kamo Hovhannisyan astotajā minūtē gūtajiem vārtiem pēc sešām minūtēm mājinieki atbildēja ar Rauno Sapinena "golu".

Tikmēr trešajā grupā vienpersoniskā vadībā ar desmit punktiem nostiprinājās Slovēnija, kas viesos ar 4:0 (3:0) sagrāva Moldovu. Trīs vārtus guva Hariss Vučkičs, divus no tiem - ar 11 metru soda sitieniem. Astoņi punkti ir Grieķijai, kas savā laukumā nespēja uzlauzt Kosovas aizsardzību - 0:0. Kosovai ir divi, Moldovai viens punkts.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.